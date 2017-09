Rodrigo Neve analisa os índices

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, participou de uma reunião com o presidente da Firjan Regional Leste Fluminense, Luiz Césio Caetano, sobre o índice de gestão fiscal da entidade, na noite de quinta-feira. No encontro, dirigentes da entidade e representantes do município analisaram o levantamento e discutiram boas práticas de gestão. Niterói foi o único município do Estado a alcançar a excelência na gestão de suas contas públicas em 2016, ficando com o primeiro lugar estadual, e também conquistou o sexto lugar no ranking nacional.





“Niterói estava vivendo uma profunda crise e, por isso, quando assumimos a administração da cidade, em 2013, mudamos as diretrizes da gestão fiscal. Promovemos ajustes, implantamos uma política fiscal equilibrada e investimos em modernização da gestão e planejamento estratégico. Com essa gestão equilibrada, conseguimos assegurar o pagamento de salários em dia, manter a qualidade nos serviços públicos e realizar investimentos em saúde, segurança e educação. O bom desempenho de Niterói no Índice Firjan de Boa Gestão Fiscal (IFGF) reflete isso”, explica Rodrigo Neves.





De acordo com o levantamento, que analisou as contas de 4.544 prefeituras do Brasil, além de Niterói, apenas outras 12 cidades atingiram o conceito máximo. Das 92 prefeituras do Estado do Rio, somente 2% alcançaram a excelência no índice. “Niterói é um destaque fantástico neste cenário de crise que se encontra o Estado. Manter uma política de gestão fiscal equilibrada é um enorme desafio que temos que enfrentar e Niterói mostra que é possível”, destacou Luiz Césio Caetano.





Os cinco indicadores analisados no IFGF são Receita Própria, Gastos com Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida. Niterói alcançou a nota máxima em dois deles em 2016: Receita Própria e Investimentos. Segundo o gerente de Estudos Econômicos da Firjan, Guilherme Mercês, foi o que permitiu que a cidade se destacasse.