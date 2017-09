Niterói dá premiação de R$ 2 mil a agentes de segurança

A Câmara de Vereadores de Niterói aprovou nesta quarta-feira (13), em primeira discussão e sem prejuízo de futuras emendas, a Mensagem-Executiva 15/2017, encaminhada pelo prefeito Rodrigo Neves (PV), autorizando o pagamento de R$ 2 mil aos agentes de segurança que atuam em Niterói.







O pagamento da premiação excepcional por desempenho, em parcela única, será concedido a todos os guardas municipais, policiais militares lotados no 12º Batalhão - que atuem no Município ou que prestem serviço no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) -, bem como aos policiais civis que trabalham nas delegacias da cidade.





Em sua justificativa o Executivo argumenta que a gratificação é por conta da redução em 22,61% do índice de ocorrência de crimes com letalidade violenta (homicídios e latrocínios), durante o primeiro semestre de 2017 em Niterói. O presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, Controle e Orçamento, Carlos Macedo (PRP), cobrou do governo o envio de detalhamentos sobre a origem da receita para o pagamento da gratificação. A mensagem recebeu emendas apresentadas pelos vereadores Paulo Bagueira (SDD), Renato Cariello (PDT), Rodrigo Farah (PMDB) e Milton Cal (PP) que incluem os policiais lotados em outras unidades da polícia militar em Niterói.