Filha de Garotinho vira secretária de Crivella e Dejorge assume em Brasília

21/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Dejorge disse que está pronto para ajudar São Gonçalo Foto: Julio Diniz

Os rumores que apontavam a deputada federal Clarissa Garotinho, recém-chegada ao PRB, para assumir uma Secretaria na gestão do próximo prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), foi confirmado ontem. Com isso, o vereador de São Gonçalo, Dejorge Patrício (PRB), assume a cadeira na Câmara Federal como suplente. Clarissa ficará à frente da Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Inovação do município do Rio. Prestes a assumir a cadeira em Brasília, Dejorge já começou a projetar sua atuação na Câmara Federal. De acordo com o parlamentar, será muito importante para a cidade ter um representante natural de São Gonçalo para lutar por melhorias para o município. “A expectativa está alta. Mesmo sabendo que será uma atuação sem mandato, espero conseguir muitos ganhos para a minha cidade. Vamos trabalhar da melhor maneira possível e, sem dúvidas, fazer tudo o que tiver ao nosso alcance”, comentou. Deixando de lado a rivalidade política, Dejorge afirmou que pretende trabalhar em parceria com o prefeito eleito, José Luiz Nanci (PPS), pelo bem de São Gonçalo. “Se o próximo prefeito quiser compor uma parceria com a gente, estaremos de braços abertos. Temos que pensar o bem da cidade, sem briga política”, acrescentou.



Entre as primeiras medidas como suplente, Dejorge contou que vai se reunir com o ministro do Desenvolvimento Econômico para estudar projetos para o ano que vem. “Sabemos que vai ser um ano muito difícil para a economia do país e São Gonçalo não ficará ileso. Temos uma bancada grande em Brasília e vamos lutar por investimentos”, concluiu.