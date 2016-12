Eleitos são diplomados em SG

20/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

José Luiz Nanci (PPS) disse que vai pegar um governo difícil Foto: Divulgação

Sem cerimônia, foram diplomados, ontem, o prefeito eleito de São Gonçalo – José Luiz Nanci (PPS); o vice-prefeito – Ricardo Pericar (Solidariedade) e os 27 vereadores eleitos em outubro. Os eleitos receberam os diplomas das mãos do juiz da 134ª Zona Eleitoral, Marcelo Chaves Espíndola, que declarou a necessidade de evitar gastos por conta da crise. “Essa foi uma decisão conjunta. Minha, dos vereadores e do novo prefeito. A situação do país, do estado e também de São Gonçalo é difícil e preferimos evitar gastos”, declarou o juiz.



José Luiz Nanci, eleito com mais de 53% dos votos válidos, falou das suas prioridades já no início do governo. Informou também que o seu secretariado será anunciado no próximo dia 26. “As expectativas são as piores possíveis porque vamos trabalhar com poucos recursos, talvez menos da metade do nosso orçamento. Vamos tentar privilegiar, principalmente, o pagamento dos funcionários”, disse.

Sobre o secretariado, Nanci confirmou apenas dois nomes: Marlos Costa e Diego São Paio. “Os demais, anuncio na próxima segunda-feira”, explicou Nanci, que pretende reduzir o número de secretarias na cidade.

Legislativo – Dos 27 vereadores, 17 terão seu primeiro mandato. O que marca uma renovação na Câmara.

Os vereadores eleitos são: Sandro Almeida (PSDB), Salvador Soares (PRB), Lecinho (PMDB), Diney Marins (PSB), Capitão Nelson (PT do B), Armando Marins (PSDB), Gilson do Cefen (PR), Thiago da Marmoraria (PMDB), Eduardo Gordo (PMDB), Vinicius (PRB), Misael da Flordelis (PMDB), Iza (PMDB), Maciel (PMN), Alexandre Gomes (PSB), Jalmir Junior (PRTB), Cacau (PRTB), Getulio Brito (PTN), Natan (PSB), Fael (DEM), Paulo Cesar Eu Acredito (PTN), Eli da Rosabela (PPS), Jose Carlos Vicente (PSL), Lucas Muniz (PMN), Ricardo Peon (PPS), Samuca (PMB), Professor Paulo (PC do B) e Bruno Porto (PPS).