Tribunal de Justiça do Rio elege novo presidente para o biênio 2017/2018

20/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Desembargador Milton Fernandes de Souza é o novo presidente Foto: Divulgação

O desembargador Milton Fernandes de Souza foi eleito presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) para o biênio 2017/2018, em votação realizada em sessão no Tribunal Pleno ontem. O magistrado recebeu 101 votos contra 41 da desembargadora Maria Inês da Penha Gaspar. Ao todo, 148 magistrados votaram. A eleição teve, ainda, um voto em branco e cinco nulos. O presidente eleito toma posse em fevereiro do ano que vem.

O desembargador Milton Fernandes destacou a busca de harmonia no Poder Judiciário para superar a atual crise no Estado e frisou que a união de esforços será fundamental para a próxima gestão. O magistrado contou com o apoio da desembargadora Maria Inês e propôs um trabalho conjunto no Tribunal. “Em momentos de crises institucionais, como a que vivemos, é normal que surjam divergências. Cada um apresenta suas ideias e há debates. Mas todos sempre em prol do Tribunal de Justiça”, afirmou o desembargador Milton Fernandes.

Membro antigo – Nascido no Rio de Janeiro, o desembargador Milton Fernandes de Souza, 64, é o atual presidente da 5ª Câmara Cível do TJRJ e oitavo na lista de antiguidade do Tribunal. O magistrado é membro efetivo do Órgão Especial e presidente da Comissão de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj). O desembargador é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e ingressou no Tribunal de Justiça em abril de 2000.

A eleição de ontem deveu-se ao cumprimento da decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, semana passada, que anulou a votação realizada, no último dia 5 no TJRJ, na qual o desembargador Luiz Zveiter havia sido eleito presidente. Foram ratificados os resultados das eleições de todos os cargos administrativos escolhidos no início do mês pelo Tribunal de Justiça.