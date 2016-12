Eduardo Cunha é transferido da PF para Complexo Médico-Penal

18/12/2016 às 11:00h Enviado por: Samuel Castro

Eduardo Cunha saiu da carceragem da Polícia Federal ontem Foto: Divulgação

O juiz federal Sérgio Moro ordenou a transferência do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) da carceragem da sede da Polícia Federal em Curitiba para o Complexo Médico-Penal, que fica na região metropolitana da capital paranaense.

A defesa de Cunha disse que não se manifestará sobre a decisão. Os advogados do ex-deputado haviam solicitado a permanência dele na sede da PF, pelo menos, até o seu depoimento ao juiz Sérgio Moro, marcado para o dia 7 de fevereiro.

Moro alegou que a transferência é necessária para evitar a superlotação da carceragem da PF, autora do pedido de remoção do ex-deputado. “Em que pesem os relevantes argumentos das defesas, o fato é que o espaço físico da carceragem da Polícia Federal é limitado e destina­-se precipuamente a ser local de passagem e não de cumprimento de penas ou mesmo recolhimento em prisão cautelar, salvo raras exceções”, escreveu o juiz.

Cunha foi preso, preventivamente, no dia 19 de outubro no âmbito da Operação Lava Jato, em decorrência da qual já se tornou réu na Justiça Federal.

No mesmo despacho, no entanto, Moro determinou que Léo Pinheiro, ex-presidente da empreiteira OAS; e João Cláudio Genu, ex-tesoureiro do PP; permanecessem na sede da PF para facilitar o deslocamento para audiências na Justiça e oitivas em inquéritos.