Câmara aprova licença de até fim de 2017 para vice-prefeito eleito Comte

16/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Comte Bitencourt (PPS) tem até dezembro de 2017 para assumir Foto: Divulgação

O vice-prefeito eleito de Niterói, o deputado estadual Comte Bittencourt (PPS), tem até 31 de dezembro de 2017 para, efetivamente, iniciar suas atividades à frente do Executivo com parceiro de chapa do prefeito reeleito Rodrigo Neves (PV). Isso porque o plenário da Câmara de Vereadores do município aprovou, na última quarta-feira, a autorização para que o parlamentar possa se licenciar do futuro cargo durante os próximos 12 meses.



O Decreto Legislativo teve 15 votos sim e três abstenções. Para Comte Bittencourt, o motivo da licença é a grave crise econômica que o Estado do Rio tem enfrentado, que pode trazer consequências sérias para a cidade de Niterói.

“Apesar da decisão da Câmara me autorizar a licença até dezembro, isso não quer dizer que eu não possa assumir o cargo antes. Minha saída da Alerj vai depender de diversos fatores, sobretudo nesse grave período de crise econômica, que pode ter efeito direto na economia de Niterói. Não é o interesse político que está em jogo, mas sim o interesse público. Temos que continuar com esse diálogo com o Estado para trazer melhorias para a cidade”, declarou, por telefone. Se Comte deixasse a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) no próximo dia 31, o primeiro suplente para sua cadeira seria Rogério Loureiro (PPS/Volta Redonda). Mesmo com a decisão, que adia a entrada do substituto, Comte acredita que o colega de legenda possa dar boa sequência ao seu mandato. “Não tenho dúvidas que serei muito bem representado na Casa, caso Rogério Loureiro assuma no meu lugar”, disse. (Matheus Merlim)