TRE diploma eleitos em Niterói

16/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Durante diplomação, Rodrigo Neves (PV) prometeu governar com austeridade nesse 2º mandato Foto: Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE) diplomou, ontem, o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores eleitos em Niterói, no plenário da Câmara, no Centro. Além do prefeito reeleito Rodrigo Neves (PV) e do vice eleito Comte Bittencourt (PPS), foram diplomados 20 vereadores e 11 suplentes.



“O sentimento é de orgulho e gratidão que reforçam ainda mais a minha disposição de trabalhar por Niterói e junto com a população de nossa cidade. Nós vivemos provavelmente o pior momento da História da República, com uma convergência de crises econômica, política, institucional, moral, de credibilidade das instituições. Entretanto há, em Niterói, diálogo do Executivo com o Legislativo, do Executivo com o Judiciário, e com as instituições de controle externo como a CGU, o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Estamos adotando medidas duras e difíceis neste período de dezembro para melhorar a performance da arrecadação sem aumentar impostos ou cortar programas sociais. Quero transmitir também à cidade muita convicção de que os próximos quatro anos serão muito melhores do que os primeiros quatro anos”, declarou Rodrigo Neves. De acordo com o TRE, a diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi eleito pelo povo e está apto a tomar posse no cargo. A cerimônia acontece após terminado o pleito, apurados os votos e passado o prazo de questionamento da validade das candidaturas.

Posse - A solenidade de posse dos 21 vereadores e do prefeito será às 11h do dia 1º de janeiro, na Câmara. No mesmo dia será eleita a nova Mesa Diretora da Câmara ara o próximo biênio.

Foram diplomados Talíria Petrone (PSOL), Paulo Eduardo Gomes (PSOL), Bagueira (SD), Renato Cariello (PDT), Emanuel Rocha (SD), Verônica Lima (PT), Andrigo (SD), Bruno Lessa (PSDB), Leandro Portugal (PV), Milton Cal (PP), Renatinho da Oficina (PTB), Rodrigo Farah (PMDB), Leonardo Giordano (PCdoB), Beto da Pipa (PMDB), Ricardo Evangelista (PRB), Sandro Araújo (PPS), Carlos Macedo (PRP), Carlos Jordy (PSC), João Gustavo (PHS) e Paulo Velasco (PT do B); além dos suplentes.