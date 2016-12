TCE: presidente presta depoimento na PF do Rio

14/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Presidente do TCE, Jonas Lopes, foi levado para a Polícia Federal Foto: Divulgação

A Polícia Federal (PF) cumpriu, ontem, três mandados de condução coercitiva em uma operação que investiga crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por parte do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), conselheiro Jonas Lopes, e de pessoas ligadas a ele.



A operação, chamada de Descontrole, é resultado de investigação da Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, com participação do Ministério Público Federal. A PF também cumpriu dez mandados de busca e apreensão expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral da República informou que pediu o cumprimento de três mandados de condução coercitiva: além do presidente do TCE-RJ; de seu filho, Jonas Lopes de Carvalho Neto; e do operador Jorge Luiz Mendes Pereira da Silva. Segundo a PGR, o presidente do TCE/RJ e seu filho foram citados em acordo de colaboração premiada por executivos da construtora Carioca Engenharia. Eles são acusados de terem solicitado vantagem indevida para aprovação de obras.

“Jorge Luiz Mendes Pereira da Silva foi citado também em acordo de colaboração por executivos da Construtora Andrade Gutierrez como sendo a pessoa responsável por receber valores em espécie, na ordem de 1% do valor das obras, a mando de conselheiros do Tribunal ainda não identificados”, diz a nota.

A assessoria de imprensa do presidente e do seu filho emitiu nota informando que a busca no escritório Jonas Neto, Lopes de Carvalho & Pessanha se restringiu a um computador pessoal e poucos documentos, mantendo o sigilo de todos os clientes não relacionados com a operação. O escritório nada teme quanto a apuração, não atua no Tribunal de Contas do Estado e protesta contra a violação profissional, afirmando que tomará as medidas legais necessárias. O advogado Jonas Neto desconhece o motivo das notícias veiculadas sobre suposta delação que envolve seu nome.