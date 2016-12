Ex-governador do Rio é transferido para cela da Polícia Federal em Curitiba

12/12/2016 às 14:30h Enviado por: Leticia Lopes

O ex-governador está preso preventivamente desde o dia 17 e responde a processo por desvio de recursos em obras do governo estadual. Foto: Reprodução

A decisão pela transferência do ex-governador Sérgio Cabral do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, para Curitiba é do Juiz da 7ª Vara Federal do Rio, Marcelo Bretas, responsável pela força-tarefa da Operação Lava Jato na cidade.





O magistrado foi informado pelo Ministério Público estadual que o ex-governador estaria recebendo visitas de familiares e amigos em descumprimento à Constituição – que determina o tratamento igualitário entre as pessoas -, bem como as regras de visitação no sistema prisional do estado.





De acordo com o promotor André Guilherme Freitas, responsável pela comunicação das irregularidades à Justiça Federal, a norma de visitação limita ao credenciamento de um único amigo. Além disso, as visitas de autoridades públicas, como parlamentares, devem estar relacionadas diretamente com o exercício da função.





De acordo com o promotor, as irregularidades teriam sido confirmadas pela SEAP - a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. A SEAP, no entanto, nega qualquer irregularidade.





Em nota, informou que todas as visitas de familiares do ex-governador Sérgio Cabral foram previamente cadastradas e tiveram as carteirinhas de visitantes expedidas conforme as normas.





A SEAP justificou ainda que os deputados possuem prerrogativas parlamentares para entrar no presídio e, inclusive, fiscalizar unidades prisionais a qualquer momento, sem necessariamente ser o dia de visita.





A administração penitenciária disse ainda que, na unidade onde se encontrava o ex-governador, existem câmeras que mostram toda a movimentação e que podem ser solicitadas pelos órgãos competentes.





De acordo com a SEAP – Cabral deixou o presídio de Bangu 8, na zona oeste do Rio, às 10 horas da manhã de sábado. O ex-governador está preso preventivamente desde o dia 17 e responde a processo por desvio de recursos em obras do governo estadual.









Fonte: Agência Brasil.