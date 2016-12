José Luiz Nanci quer secretariado técnico

11/12/2016 às 09:15h Enviado por: Rene Santos

Nanci, que esteve na inauguração da Câmara na última sexta-feira, vai investir no funcionalismo Foto: Alex Ramos

Faltando 20 dias para assumir a gestão da prefeitura de São Gonçalo, o prefeito eleito José Luiz Nanci encontra dificuldade com a sua equipe de transição em relação a falta de informação. No entanto, ele já tem uma certeza: vai montar o seu secretariado com profissionais técnicos e funcionários de carreira, principalmente na Secretaria de Fazenda.



Nanci acredita que a forte crise que atingiu o país possa trazer ainda mais dificuldades ao seu governo, mas tentará manter um diálogo com todos os servidores. Além disso, ele pretende nomear como seus secretários, funcionários de carreiras, principalmente na Secretaria de Fazenda. Com isso, ele estará valorizando as “pratas da casa” e diminuindo, de forma significativa, o número de cargos comissionados.

“Vamos pegar um governo bem difícil. E o diálogo é muito importante. As dificuldades financeiras não são apenas da Prefeitura de São Gonçalo, mas de todo o Brasil. Nós vamos negociar após uma auditoria. Não podemos deixar a saúde e a educação pararem. Vamos cortar no osso para manter uma regularidade no pagamento dos funcionários e manter uma saúde e educação dignas. Temos muitos funcionários capazes para assumir importantes cargos”, afirmou.

BRT – Entre os projetos de Nanci para o seu governo está a implantação do Bus Rapid Transit (BRT), um sistema de transporte de massa – com base de ônibus – que permite a mobilidade urbana rápida. Nanci garantiu que as conversas estão adiantadas e o projeto está sendo discutido. “Estamos buscando parcerias público privada para garantir esse transporte para São Gonçalo. Estive em Niterói conversando com o prefeito Rodrigo Neves e também já estive em duas reuniões no Setrerj (Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro). Estamos caminhando para mudar a cara de São Gonçalo”, adiantou.