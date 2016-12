Estado prevê déficit de R$17 bilhões

11/12/2016 às 09:00h Enviado por: Rene Santos

A Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) apresentou parecer favorável ao Projeto de Lei 2128/16 que estima a receita e fixa a despesa do estado para 2017. Durante a reunião, realizada no Palácio Tiradentes, na última sexta-feira, o secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Barbosa, informou que o déficit previsto para o próximo ano pode chegar a R$ 17 bilhões.



De acordo com o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA), encaminhado à Comissão de Orçamento, a receita líquida do estado prevista para 2017 seria de R$ 62,3 bilhões e as despesas fixadas em R$ 77,6 bilhões. No entanto, o secretário de Estado de Fazenda informou que a receita líquida foi recalculada e chegou ao valor de R$ 60,5 bilhões, R$ 2 bilhões a menos do que o previsto no texto enviado.

O presidente da comissão, deputado Pedro Fernandes (PMDB), solicitou ao secretário a readequação dos valores no projeto da LOA. Barbosa se comprometeu a fazer os ajustes até amanhã, quando a matéria seguirá para apreciação dos 70 deputados, que terão até o dia 16 para apresentar as emendas ao projeto. A previsão é de que a Casa vote a proposta no dia 20 de dezembro.