Câmara de São Gonçalo inaugura sua nova sede

10/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Prédio foi reformado e adaptado para todos os vereadores Foto: Alex Ramos

A nova casa legislativa de São Gonçalo foi inaugurada, na manhã de ontem, no bairro do Zé Garoto, em São Gonçalo. A solenidade contou com a presença de políticos, desembargadores, religiosos e sociedade civil. O prédio, que recebeu o nome de Palácio 22 de Setembro, através de projeto de lei do presidente da Casa, vereador Diney Marins, vai abrigar o gabinete dos vereadores, toda estrutura administrativa, a Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Codecom), um espaço para exposições e sala multifuncional.



O presidente da Câmara, Diney Marins, disse que a entrega das obras lhe deu grande alegria e o sentimento de dever cumprido. “Hoje, entrego à população a nova sede da casa legislativa. Agradeço a Deus e a todos que contribuíram para a realização deste sonho. Há mais de 40 anos esperávamos por isso. Agora, temos um local digno para atender a população”, afirmou o presidente.

O vereador e presidente da Comissão de Segurança da Câmara, Maciel, aproveitou a oportunidade para pedir a união de todos os vereadores para melhoria da segurança da cidade. “Os vereadores precisam se unir e cobrar ao estado um aumento do efetivo e viaturas para São Gonçalo. Sozinho, o comandante do 7º BPM (São Gonçalo), tenente-coronel Rui França, não pode fazer muito. Temos que cobrar a quem é de direito”, afirmou. A nova sede do legislativo irá gerar uma economia, só com aluguéis de salas comerciais, de cerca de R$ 100 mil. As salas eram utilizadas como gabinetes parlamentares de vereadores que não cabiam no antigo espaço da Câmara. Além das adaptações para construir os 27 gabinetes dos vereadores e das salas administrativas, o prédio também ganhou acessibilidade e paisagismo.

Manifestação – Durante a solenidade de inauguração, um grupo de manifestante protestou em frente ao prédio e entrou no segundo andar. O ato era em repúdio ao atraso nos pagamentos de funcionários do Executivo.