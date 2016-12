Câmara inaugura nova sede

09/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Prédio do antigo Fórum do Zé Garoto foi adaptado para abrigar a Câmara Municipal da cidade Foto: Divulgação

O Poder Legislativo de São Gonçalo passa a funcionar, a partir de hoje, em sua nova sede, no bairro do Zé Garoto. Depois de passar por obras de reforma e adaptações, o antigo prédio do Fórum, além de unir em um só lugar todos os gabinetes dos vereadores e estrutura administrativa, também abrigará a Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Codecom) e um espaço para exposições e sala multifuncional. A inauguração da nova sede será às 10h.



A mudança para o novo prédio, denominado de Palácio 22 de Setembro, através de projeto de lei do presidente da Casa, vereador Diney Marins, irá gerar uma economia, só com aluguéis de salas comerciais, de cerca de R$ 100 mil. As salas eram utilizadas como gabinete parlamentar. “Este é um sonho acalentado há mais de 40 anos. O outro espaço, que funcionava junto ao prédio da prefeitura, não comportava mais toda a estrutura da Câmara e ainda colocava em risco a vida dos funcionários, vereadores e da população devido as instalações elétricas e hidráulicas antigas. Agora, temos um local descente para realizar as sessões, atender à população e realizar importantes debates com a sociedade organizada”, garantiu o presidente.

Além das adaptações para construir os 27 gabinetes dos vereadores e das salas administrativas, o prédio também ganhou acessibilidade e paisagismo.

“Fizemos todas as obras necessárias para termos um prédio com toda infraestrutura necessária para melhor atender a nossa população. Hoje não temos mais problemas com acessibilidade, por exemplo. Era uma vergonha uma pessoa com deficiência não ter acesso ao plenário, às reuniões, aos debates. A Câmara Municipal, hoje, tem espaço destinado a atender toda a nossa sociedade organizada”, explicou Diney.