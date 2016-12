Prefeito visita obras de escola que será entregue no Jardim Catarina

06/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Neilton Mulim esteve no colégio co a secretária de Educação Foto: Divulgação

Os cerca de 400 alunos da Escola Municipal Nicanor Ferreira Nunes, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, irão começar o ano letivo de 2017 em uma ampla e moderna unidade. Na manhã de ontem, o prefeito Neilton Mulim e a secretária de Educação, Vaneli Chaves, visitaram as instalações e anunciaram a entrega da nova escola para a próxima semana.

“Construímos uma nova escola para os alunos. Uma unidade com infraestrutura moderna, ampla, com cinco salas de aula, refeitório, cozinha, auditório, sala multifuncional e sala de informática”, explicou Mulim.

A antiga escola, construída em 1992 na mesma área, será desativada. “Sempre que chove mais forte, a escola alaga prejudicando as aulas. Mas o problema foi resolvido agora com a construção desta nova unidade de dois andares e com muito mais infraestrutura para os professores e alunos”, garantiu a secretária de Educação.

A Escola Municipal Nicanor Ferreira Nunes atende alunos da alfabetização até o 9º ano. A unidade também oferece Educação para Jovens e Adultos (EJA).