‘Vamos fazer um governo sério e honesto’

05/12/2016 às 13:19h Enviado por: Rennan Rebello

Sadinoel Souza, foi eleito como prefeito de Itaboraí Foto: Luiz Nicolella

Aos 47 anos, Sadinoel Souza, pode se considerar um ‘fenômeno’ na política fluminense. Cumprindo o primeiro cargo público como deputado estadual, foi eleito prefeito de Itaboraí com 56.317 votos (equivalente a 48,68% dos válidos). Advogado há 19 anos, ele quer priorizar, a partir do mês de janeiro, as áreas de Saúde e Educação. Em fase final de escolha do secretariado, ele anunciou o nome para a área de Esportes: o ex-jogador Fernandão, medalhista nos Jogos Olímpicos de 1984.





O SÃO GONÇALO - Quais serão as suas primeiras medidas após tomar posse como prefeito?





Dr. Sadinoel - Reestruturar o Hospital Municipal. Vamos encarar a realidade da Saúde e tentar melhorá-la.





OSG - O Hospital de Itaboraí chegou a fechar a emergência no ano passado por falta de profissionais e recursos para atender a população. Qual seria o plano para melhorar o atendimento?





Sadinoel - Principalmente, valorizar os profissionais da cidade e da região, o servidor efetivo, desde o mais humilde ao diretor, e ao secretário de Saúde.





OSG - Quais são as metas para o primeiro ano de governo?





Sadinoel - Melhorar Saúde e Educação, e fornecer alimento de qualidade para nossas crianças nas escolas.





OSG - E a equipe de trabalho? O secretariado já foi escolhido?





Sadinoel - Está sendo finalizado e vamos divulgar no dia da posse, em 1º de janeiro de 2017.





OSG - O que pode ser feito para Itaboraí minimizar a crise que ‘ronda’ o poder público brasileiro?





Sadinoel - Trabalhar com honestidade, seriedade e uma gestão austera durante os quatro anos, em que a finalidade do poder público seja qualidade de vida do povo.





OSG - O Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro ainda é uma saída para a geração de emprego e renda na cidade?





Sadinoel - Hoje, temos que arrumar outras moedas de troca para garantir o emprego e investir na economia familiar. Ou seja, o micro e pequeno empreendedor da cidade.





OSG - Há meses, o Instituto Médico Legal de Itaboraí (IML) está fechado. Houve uma parceria em que a prefeitura realizou obras estruturais para receber do estado equipamentos adequados ao funcionamento. A prefeitura pleiteará sua reabertura?





Sadinoel - Já pleiteei como deputado. Só que infelizmente o governo do Estado tem que entrar com sua contrapartida. E pelo que estou vendo, o Estado está completamente desorientado, e não terá como ajudar os municípios em 2017. Vamos lutar para reabrir, sem dúvida, o IML da cidade.





OSG - A Associação Desportiva Itaboraí (ADI), ao longo dos últimos anos, teve importante participação no cenário do futebol, com um título na Série C, além de quase ter conseguido chegar à Série A esse ano. A Prefeitura manterá a parceira para o próximo estadual?





Sadinoel - As prioridades são Educação e Saúde. Se tivermos recursos que possam ajudar, vamos utilizar, mas temos como meta essas duas diretrizes. Estamos chegando com o Fernandão, medalhista de prata em 1984, um secretário que entende tudo da área esportiva, de Turismo e Cultura. Ele vai estudar comigo e com os secretários, a possibilidade de ajudar da melhor forma a agremiação da cidade.