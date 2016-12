Praia de Icaraí é tomada por protesto contra a corrupção

05/12/2016 às 08:30h Enviado por: Rennan Rebello

Mais de duas mil pessoas estiveram na manifestação pacífica Foto: Divulgação

Mais de 200 cidades pelo Brasil receberam, ontem, manifestações contra a corrupção e em apoio à Lava Jato. No Rio de Janeiro, além de movimento na Praia de Copacabana, a Praia de Icaraí, em Niterói, foi um dos maiores palcos do protesto. Segundo os organizadores do Movimento Vem pra Rua e Brasil Livre, cerca de três mil pessoas se aglomeraram na orla e, cantando e usando frases de efeito, repudiaram o pacote de medidas anticorrupção aprovado com modificações pela Câmara dos Deputados na madrugada do dia 30 de novembro. A Polícia Militar estimou público de duas mil pessoas. Usando camisas verde e amarela e, na maior parte do tempo, cantando o hino nacional, os manifestantes pediam mais apoio ao juiz Sérgio Moro, que lidera a Operação Lava Jato. Por volta das 10h, o trânsito na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres foi interrompido para que o protesto seguisse em frente, por volta das 10h30. Duas horas depois, o trânsito foi normalizado no local. A manifestação foi pacífica e a Polícia Militar não registrou qualquer alteração.





Além do Rio de Janeiro, os estados de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Brasília também receberam manifestações.