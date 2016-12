Neilton Mulim promete entregar PAM Alcântara

03/12/2016 às 10:30h Enviado por: Samuel Castro

Neilton Mulim visitou as obras do PAM de Alcântara com o secretário de Saúde, Dimas Gadelha Foto: Divulgação

O Posto de Atendimento Médico (PAM) do Alcântara funcionará, nos próximos dias, em um novo prédio no bairro Vila Três. Depois de resolver problemas jurídicos junto ao Ministério Público, a secretaria de Saúde está concluindo as obras de construção da nova unidade. O prefeito Neilton Mulim visitou o prédio e garantiu que o PAM será uma referência na área oftalmológica e no atendimento integral ao paciente com diabetes.



A conclusão das obras da futura Policlínica do Alcântara, que também faz parte do processo de humanização e ampliação da rede pública de saúde de São Gonçalo, era uma das metas do prefeito. Além de um novo prédio, a prefeitura irá economizar com o fim do pagamento do aluguel do prédio onde funciona hoje a unidade.

“O PAM do Alcântara, uma unidade de saúde que será referência de Atenção Básica nos casos de média complexidade, garantirá à população um atendimento mais humanizado e rápido e em uma instalação mais ampla e moderna. A saúde está entre as prioridades da minha administração. Estamos modernizando e ampliando também os PAMs Neves e Coelho”, garantiu o prefeito ao lado do secretário de Saúde, Dimas Gadelha.

Atualmente, o PAM do Alcântara atende mais de 300 pessoas diariamente. Com a modernização, esse número tende a triplicar. Entre as especialidades oferecidas na unidade estão Alergologia, Angiologia, Cardiologia, Fonoaudiologia, Ginecologia e Obstetrícia, Serviço Social, Otorrinolaringologia, Pediatria, Psicologia, Reumatologia e Urologia.