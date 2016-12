Niterói pede batalhão exclusivo para cidade

02/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, reuniu-se, ontem, com o secretário estadual de Segurança Pública, Roberto Sá, e com a cúpula de Segurança do Rio para reforçar os pedidos de ampliação de ações que diminuam os índices de criminalidade na cidade e definir novas diretrizes. O chefe do Executivo levou uma lista de sugestões que culminará na assinatura de um termo de cooperação entre o estado e município, o que deverá ocorrer ainda em dezembro.

Durante a reunião, o prefeito de Niterói reiterou que a prefeitura injetará mais R$ 10 milhões na ajuda ao estado para barrar a escalada de violência na cidade. O secretário estadual de Segurança afirmou que todas as sugestões levadas pelo prefeito são pertinentes e que de imediato encaminhará o pacote de ações para que seja analisado pela equipe técnica da secretaria.

O pacote de mudanças inclui batalhão exclusivo para Niterói e novo modelo de Proeis, que pode começar a ser pago aos policiais direto pela Prefeitura de Niterói. Entre as diretrizes e ações estratégicas que serão contempladas está, no âmbito da Polícia Civil, a integração plena das informações dos portais de vigilância nas entradas de Niterói com o sistema de informações da Delegacia de Roubos e Furtos, à qual a Prefeitura irá prestar apoio, inclusive com recursos financeiros.

Outra diz respeito à Polícia Técnica e ao IML para desempenhar plenamente suas funções, também com suporte financeiro da Prefeitura. Rodrigo Neves também propõe um estudo, que será concluído nos próximos 15 dias, de um batalhão da Polícia Militar exclusivo para Niterói.