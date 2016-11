Alunos protestam em Brasília

30/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Cerca de 15 mil pessoas fizeram protesto na esplanada dos Ministérios na tarde de ontem Foto: Divulgação

Estudantes realizaram protesto, ontem, na Esplanada dos Ministérios contra a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 55, a chamada PEC do Teto, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. O grupo reuniu-se no Museu Nacional e caminhou até a frente do Congresso Nacional. Ao chegar ao gramado do Congresso, houve tumulto e confronto entre os manifestantes e a polícia. A organização estima a participação de 15 mil pessoas, já a Polícia Militar diz que cerca de 10 mil participaram do ato.



O conflito se intensificou quando um grupo de manifestantes virou um carro de reportagem estacionado próximo à rampa do Congresso. A polícia reagiu disparando bombas de efeito moral e de gás lacrimogêneo. Houve confronto e os policiais dispersaram parte dos manifestantes, que saíram correndo em frente ao Congresso.

Um grupo de deputados da Comissão de Direitos Humanos dirigiu-se ao local para tentar intermediar a negociação, mas não obteve sucesso. Um forte aparato policial conseguiu afastar a maioria dos manifestantes, que seguiram rumo à Catedral e foram “empurrados” pela PM em direção à Rodoviária de Brasília.

Além da PEC do Teto, o grupo protestava contra a Medida Provisória 746/2016, que estabelece a reforma do ensino médio, e o Projeto de Lei da Escola sem Partido. O ato em Brasília é organizado por entidades estudantis como a União Nacional dos Estudantes (UNE), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) e a Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG).

PEC do Teto – Ontem, o Senado realizou sessão plenária para a votação, em primeiro turno, da PEC do Teto. A PEC limita os gastos do governo federal por 20 anos. Estudos mostram que a medida pode reduzir os repasses para a educação. O MEC defende a PEC como um ajuste necessário, inclusive para ampliar o investimento na área. Pelo texto da PEC, educação e saúde não têm teto específico e pode ser ampliado.