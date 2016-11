Alerj volta às análises dos decretos do Executivo na próxima terça-feira

27/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Também haverá votação única sobre os cortes da Assembleia Foto: Divulgação

A Assembleia Legislativa discute, na próxima terça-feira, mais dois projetos do Executivo. O primeiro limita o crescimento da despesa de pessoal dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e suas autarquias a 70% do aumento real da Receita Corrente Líquida (RCL) do ano anterior. O segundo é sobre o uso de percentual de 40% das receitas dos fundos estaduais e 70% do superávit financeiro para o pagamento de pessoal. Os textos devem receber emendas dos parlamentares, que discutirão as alterações. Os projetos deverão ser votados em dezembro.



Discussão única – Os deputados votam a anulação do decreto do Executivo que extingue o aluguel social e os projetos que cortam despesas da Alerj. Conforme decisão da Mesa Diretora da assembleia, a frota de carros oficiais dos deputados deverá ser extinta em dezembro de 2018 e os diretores da Alerj não terão mais o direito ao veículo oficial. Outros projetos de extinção de serviços da Alerj também serão votados. Cerca de R$ 30 milhões por ano serão economizados.