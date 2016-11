Prefeito entrega Cidade da Ordem Pública no dia do 443º aniversário

22/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Prefeito inaugurou centro cirúrgico e CTI do Getulinho ontem Foto: Divulgação

Hoje, às 11h, será inaugurada a Cidade da Ordem Pública Marcus Jardim, no Barreto, em Niterói. Orçada em R$ 14,4 milhões, a Cidade da Ordem Pública, construída no terreno onde funcionava o 4º GCAM do Exército, será a nova sede da Guarda Municipal, da Secretaria de Ordem Pública e do Departamento de Fiscalização de Posturas.

Participarão do evento, o prefeito Rodrigo Neves; o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Gilson Chagas; o secretário de Obras, Vicente Temperini; o diretor presidente da Emusa, Ricardo Lanzelotti e a secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, entre outras autoridades.

O prefeito Rodrigo Neves também participará, às 9h30, da missa solene comemorativa ao 443 aniversário de Niterói, que será celebrada pelo Arcebispo Emérito da cidade, Frei Alano Maria Penha, na Igreja de São Lourenço dos Índios; e às 15h, da Travessia do túnel Luis Antônio Pimentel, sentido Cafubá-Charitas.

Getulinho – Ontem, Rodrigo Neves entregou o novo Centro Cirúrgico e o novo Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Pediátrico Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, no Fonseca. Os setores entrarão em funcionamento completo nas próximas semanas.