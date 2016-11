Luto por José Vicente Filho

22/11/2016 às 14:45h Enviado por: Samuel Castro

Corpo de José Vicente começou a ser velado, na noite de ontem, na Câmara Municipal de Niterói Foto: Divulgação

O vereador de Niterói José Vicente Filho (PR), que completou 75 anos na última sexta-feira, faleceu, no início da tarde de ontem, por conta de uma insuficiência hepática crônica, que atingiu o fígado, no Hospital de Clínicas de Niterói. O velório começou, ontem, no Plenário Brígido Tinoco da Câmara Municipal e o enterro está marcado no Cemitério Maruí, no Barreto, na manhã de hoje. O prefeito Rodrigo Neves decretou, na tarde de ontem, luto oficial de três dias na cidade, a partir de hoje, em sinal de pesar pelo falecimento do vereador.



“O vereador José Vicente Filho tem profundos vínculos familiares com Niterói. Sua família prestou serviços à vida pública da cidade. Conheci e convivi com o José Vicente no meu primeiro mandato como vereador e ele já era um decano da Câmara Municipal. É uma pessoa de diálogo e que viveu intensamente a vida pública. Minhas condolências para todos os seus familiares”, disse o chefe do Executivo municipal.

José Vicente Filho tinha 75 anos e estava cumprindo o seu décimo mandato como vereador, tendo presidido o Legislativo da cidade em quatro oportunidades. Ele também foi vice-prefeito de Niterói de 2009 a 2012. Como vereador, ele exerce mandato desde 1971. Na última eleição, desistiu da sua 11ª candidatura para o parlamento de Niterói. Natural do município de Iguaba Grande, era o vereador com mais mandatos na cidade. Na atual legislatura, presidia a Comissão Permanente de Administração, Estatística e Servidores Públicos; atuava como vice em Saúde e Bem Estar Social; e como membro de Defesa do Consumidor e Direitos do Contribuinte.

José Vicente pertence a uma família tradicional na política niteroiense. Seu pai, José Vicente Sobrinho, foi vereador na cidade por duas vezes; seu irmão, José Augusto Vicente, foi vereador entre 2009 e 2012; e outro irmão, José Carlos Vicente, foi reeleito vereador na vizinha São Gonçalo. Ele deixa viúva, Selma Vicente, filhas e netos.

Colega de José Vicente Filho, a quem substituiu na presidência da Câmara de Niterói, o vereador Paulo Bagueira lamentou a morte do amigo. “Perdemos um amigo, um conselheiro da política e um honrado homem público que nos fará falta. A Câmara e todos nós vereadores estamos enlutados e muito tristes com esta notícia”, disse.