‘Vou fazer todos os setores da Prefeitura funcionarem’

21/11/2016 às 08:00h Enviado por: Rene Santos

Faltando pouco mais de um mês para tomar posse, o prefeito eleito de São Gonçalo, José Luiz Nanci (PPS), revela seus planos de governo a partir de 1º de janeiro. Entre as prioridades, segundo Nanci está, primeiramente, ajustar as contas do município e trabalhar efetivamente sobre setores importantes, como mobilidade urbana, saúde e educação. “Minha proposta é fazer todos os setores da Prefeitura voltarem a funcionar com qualidade para a população”, disse. Uma das “meninas dos olhos’”do novo chefe do Executivo será o projeto de implantação de corredores BRTs (Bus Rapid Transit).



O SÃO GONÇALO - Qual será sua primeira medida como prefeito, no dia 1º de janeiro?

JOSÉ LUIZ NANCI - Revisar as contas públicas, através de auditoria, e analisar o orçamento, para ter uma visão realista sobre a situação do município. A partir daí, começamos a planejar a implantação das ações propostas em meu plano de governo, como melhora nos atendimentos da Saúde, investimentos relacionados à mobilidade urbana, com a implantação do BRT como principal viés, e buscar soluções para uma Educação decente e novas iniciativas na área da Segurança Pública.

OSG - O que considera como maior desafio?

NANCI - Para enfrentar os desafios é preciso equilibrar as contas do município, atrair novas empresas e incentivar o comércio e empresas já atuantes na cidade, para gerar emprego e renda. Minha proposta é fazer os setores da prefeitura voltarem a funcionar com qualidade para a população. Estamos fazendo um levantamento sobre as principais demandas da sociedade, do funcionalismo, dos comerciantes e colhendo informações sobre as estruturas do município. Quero fazer os gonçalenses voltarem a ter orgulho da cidade.

OSG - Como avalia a nova composição da Câmara de Vereadores?

NANCI - Vejo, pela segunda eleição consecutiva, que o eleitor gonçalense não tem mais tolerância com políticos que não atendam suas demandas. Assim como em 2012, a renovação na Câmara em 2016 foi bastante expressiva. O eleitor quer ver mudanças reais em suas vidas, em seus bairros, por isso enxergo claramente a responsabilidade que tenho nas mãos.

OSG - Como está a transição? Qual será sua equipe de transição?

NANCI - Ainda estou aguardando o atual prefeito publicar a equipe de transição no Diário Oficial.

OSG - Tem conversado com o atual prefeito?

NANCI - Conversamos após o segundo turno. Eu o conheço bem, pois legislamos juntos durante três mandatos na Câmara.

OSG - Com a quebra do orçamento do Estado, quais serão as alternativas para driblar a crise?

NANCI - Incentivar as riquezas da cidade, estimular o mercado interno, como disse anteriormente. Além disso, São Gonçalo possui um território atrativo para empresas de vários segmentos, devido às grandes áreas que o município abriga, inclusive às margens das rodovias, oferecendo também um bom suporte logístico em relação ao transporte de cargas. Vamos buscar também todo recurso qpossível através do governo federal, e faremos o possível para conseguir o que temos por direito do Governo estadual.

OSG - Na sua avaliação, o que deixou de ser feito pela gestão atual?

NANCI - Acredito que faltou resolver a situação do lixo e também problemas em diversos outros setores. Prefiro não avaliar a gestão anterior, mas sim continuar trilhando um novo caminho, por meio da minha gestão. Realizar um governo transparente, com responsabilidade e focado em solucionar os problemas da cidade.

OSG - Em toda transição de governo, a cidade sofre com a coleta de lixo. O senhor pretende já articular alguma providência antes mesmo de assumir o cargo?

NANCI - Antes de assumir eu não posso adotar nenhuma medida oficial, mas certamente esse problema da coleta de lixo está entre as prioridades do meu governo. Não tem como a população sentir orgulho da sua cidade com tanta sujeira espalhada. Todo mundo é prejudicado. Além da imagem feia da cidade, também reflete na saúde das pessoas. Primeiro, vamos realizar um processo licitatório transparente e sem interferências. Ganha quem tiver o melhor serviço e valor de prestação. Hoje me sinto mal em ver as ruas da cidade cheias de lixo.