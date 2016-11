Cabral segue preso sem regalias

20/11/2016 às 09:30h Enviado por: Dayse Alvarenga

O ex-governador do Rio Sérgio Cabral segue preso no Complexo de Gericinó, em Bangu, em sela comum e sem regalias. Cabral foi preso por suspeita de desvios em obras do governo estadual feitas com recursos federais, num prejuízo estimado em mais de R$ 220 milhões. Ainda de acordo com a denúncia, Cabral recebia "mesadas" entre R$ 200 mil e R$ 500 mil de empreiteiras, segundo procuradores das forças-tarefa da Lava Jato do Rio e no Paraná.

O ex-governador teve a cabeça raspada após chegar ao presídio, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). As fotos com o ex-governador vestindo o uniforme do presídio foram divulgadas na sexta-feira.

Ele chegou ao local com uma camisa social azul clara, mas teve que trocar a roupa por uma calça jeans e camiseta, igual a de outros presos da unidade. Cabral está em uma cela com outros cinco presos da Operação Calicute, que revelou o esquema de corrupção.

O ex-governador está em uma cela de nove metros quadrados e recebe o cardápio comum da unidade prisional: café da manhã: um pão com manteiga e café com leite. No almoço e jantar, o cardápio é composto por arroz ou macarrão, feijão, farinha, carne branca ou vermelha (carne, peixe, frango), legumes, salada, sobremesa e refresco. Já o lanche é um guaraná e pão com manteiga ou bolo.