Juiz eleitoral acusa Garotinho de suborno para não ser preso

20/11/2016 às 09:10h Enviado por: Dayse Alvarenga

Por decisão do TSE, Garotinho foi para hospital particular do Rio Foto: Divulgação

O juiz da 100ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes, Glaucenir Silva de Oliveira, acusou o ex-governador do Rio Anthony Garotinho e o filho Wladimir Matheus de terem oferecido, por intermédio de terceiros, R$ 5 milhões a pessoas conhecidas pelo juiz para evitar a prisão de ambos. A denúncia foi feita pelo juiz à Procuradoria Regional Eleitoral no Rio.

A Procuradoria requereu à Polícia Federal que instaure inquérito para investigar o caso. Na acusação, o juiz afirmou que inicialmente foi feita uma proposta de R$ 1,5 milhão e depois de R$ 5 milhões em troca de decisões judiciais favoráveis aos investigados.

Garotinho foi preso na última quarta-feira pela Polícia Federal suspeito de participar de um esquema de compra de votos investigado pelo Ministério Público Eleitoral e pela própria PF. Segundo as investigações, as irregularidades ocorreram por meio da concessão do benefício social chamado Cheque Cidadão.

“Os fatos serão apurados pelo Ministério Público e Polícia Federal, pois a situação retratada pelo magistrado é extremamente grave", disse o procurador eleitoral Sidney Madruga.

Defesa - O advogado da família de Garotinho, Fernando Fernandes, informou que a defesa irá representar contra o juiz pelo crime de calúnia.

"O relatado pelo juiz, após seus abusos de autoridade e cenas grotescas da semana, merece resposta jurídica e ele irá responder criminalmente por denunciação caluniosa", declarou Fernandes.

Transferência - Garotinho foi transferido na madrugada de ontem do Hospital Penitenciário do Complexo de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio, para o Hospital Quinta D'or, na Zona Norte.