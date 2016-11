Nanci pretende conversar com outros municípios sobre BRT

20/11/2016 às 09:00h Enviado por: Matheus Merlim

Após se reunir com empresários e técnicos de mobilidade urbana, na sexta-feira, o prefeito eleito de São Gonçalo, José Luiz Nanci (PPS), declarou que pretende conversar também com Rodrigo Neves (PV) e Dr. Sadinoel (PMB), na semana que vem, para tentar viabilizar um corredor intermunicipal de BRTs (Bus Rapid Transit). O deputado estadual começou a analisar o projeto, ontem, e se mostrou otimista para concretizá-lo.

"Ainda não tenho autonomia para mostrar muito, mas a tendência é que, nos próximos dias, a gente converse com o Ministro das Cidades, para tentar uma aprovação do BNDES. Vamos também ver com a Caixa Econômica Federal e com os prefeitos eleitos nos municípios de Niterói e Itaboraí. A maneira mais viável desse projeto sair do papel é através de Parceria Público-Privada (PPP)", disse Nanci.

A primeira sigla em que o parlamentar se refere é a do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que é um dos principais instrumentos de financiamento de longo prazo. Além da esfera nacional, Nanci afirma que é preciso também ser realizada uma audiência pública municipal para que o BRT seja um programa real.

"Vamos estudar com calma todas as propostas. Hoje (ontem) eu conheci o projeto com mais atenção e vamos, aos poucos, achar a melhor maneira de colocar em prática", acrescentou.

A previsão inicial é de que o corredor BRT seja implantado na antiga malha ferroviária que corta São Gonçalo. O trecho em estudo sai de Alcântara até Neves. Mas Nanci acredita que os prefeitos das cidades vizinhas também entrem no projeto, para que se torne um corredor intermunicipal.

"Vou conversar com Rodrigo Neves e Sadinoel para ver a possibilidade de eles também estudarem essa expansão do projeto", declarou.

Atualmente, a malha ferroviária é composta por diversas residências nos arredores. Durante a gestão Mulim, algumas dessas casas foram desapropriadas, principalmente na região do Jardim Catarina e Alcântara. Mas, a situação ainda persiste em muitos outros bairros.

"Não acredito que será difícil achar uma solução para isso. Mas temos que ser cuidadosos e pensar a melhor alternativa", concluiu.

Procurados, os dois prefeitos eleitos não responderam até o fechamento desta edição.