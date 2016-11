Garotinho vai para hospital, Cabral continua em presídio

19/11/2016 às 11:25h Enviado por: Samuel Castro

Ministra do TSE concedeu, ontem, prisão domiciliar para ex-governador do Rio, Anthony Garotinho Foto: Divulgação

A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Luciana Lóssio concedeu, na noite de ontem, prisão domiciliar para o ex-governador do Rio, nthony Garotinho, preso pela Polícia Federal (PF) sob a acusação de compra de votos.



Garotinho deverá ser transferido imediatamente para um hospital público ou privado, desde que arque com os custos, e não poderá ficar mais preso no Complexo Penitenciário de Bangu, para onde havia sido transferido na noite de quinta-feira. Após receber os cuidados médicos, o ex-parlamentar poderá seguir para casa, segundo a decisão da ministra.

De acordo com a PF, a prisão faz parte de investigações relativas ao uso do programa Cheque Cidadão, benefício de R$ 100 concedido pela prefeitura de Campos para compra de produtos alimentícios pela população. Garotinho é secretário de Governo da cidade. A mulher dele, Rosinha Garotinho, é prefeita.

A defesa de Garotinho sustenta que a “prisão é arbitrária, ilegal e baseada em fatos que não ocorreram”. O advogado Fernando Fernandes, responsável pela defesa de Garotinho, disse que o decreto de prisão ocorrido em razão de decisão da 100ª Vara Eleitoral de Campos vem na sequência de uma série de prisões ilegais decretadas por aquele juízo e suspensas por

decisões liminares do TSE.

Cabral - Foram divulgadas, ontem, as primeiras fotos do ex-governador Sérgio Cabral, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu. Com a cabeça raspada e vestindo uniforme verde da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), Cabral aparece junto a régua de identificação do Sistema Penitenciário.

Na primeira noite no presídio, Cabral dividiu uma cela de nove metros quadrados com outros cinco presos da operação Calicute. De café da manhã, o ex-governador comeu pão com manteiga e café com leite.