Michel Temer chama governadores para discutir situação financeira dos estados

19/11/2016 às 10:55h Enviado por: Samuel Castro

Michel Temer se reuniu, ontem, com o ministro da Fazenda Foto: Divulgação

O presidente Michel Temer convocou, para a próxima terça-feira, reunião com os governadores para discutir a situação financeira dos estados. Antes do encontro com Temer no Palácio do Planalto, os governadores terão reunião com o ministro Henrique Meirelles, no Ministério da Fazenda.





Ontem, Temer se reuniu com o ministro da Fazenda interino, Eduardo Guardia, e com a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, para discutir a situação das contas dos estados.



BNDES - O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse, ontem, que a equipe econômica já identificou fontes de recursos para ajudar os estados a ajustarem suas contas. Segundo o ministro, o dinheiro a ser arrecadado com a repatriação de recursos mantidos no exterior “é pouco” para atingir esse objetivo. Por isso, a outra fonte serão os R$ 100 bilhões em ativos a serem devolvidos pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao Tesouro Nacional, acrescentou.



“Isso está sendo visto. O presidente já tem notícias de que a área econômica identificou fonte e está cuidando da legalidade”, afirmou Padilha em entrevista à Rádio Gaúcha.



Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esses recursos, que seriam usados para a concessão de financiamento, estavam ociosos no BNDES, causando “custo desnecessário”. Padilha disse que, do ponto de vista do governo federal, “melhorou a situação no que diz respeito à possibilidade para a ajuda aos estados”. Agora, está sendo estudado como fazer isso.



“Há, sim, vontade política do governo em encontrar uma solução. Sob o ponto de vista legal, amparável; e sob o ponto de vista fático, viável”, concluiu. (Agência Brasil)