Eleitores de SG já podem fazer cadastramento biométrico

18/11/2016 às 10:25h Enviado por: Dayse Alvarenga

Foto: Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) informou que os eleitores de mais seis municípios das Regiões Metropolitana e Serrana e Baixada Fluminense, entre eles São Gonçalo, já podem fazer o recadastramento biométrico. De acordo com o Tribunal, atualmente 48 dos 92 municípios fluminenses estão no sistema, totalizando cerca de 900 eleitores.





Para ser atendido, esclareceu ainda o TRE, o eleitor pode agendar o comparecimento através do site do órgão (www.tre-rj.jus.br) ou pelo telefone 3436-9000.





O sistema com leitor biométrico identifica as impressões digitais e impede que alguém vote no lugar de outro eleitor ou mesmo que utilize um documento falso de identidade para tirar o título, já que cada pessoa possui impressões digitais únicas.





Quando comparecer ao cartório eleitoral, o eleitor terá os seguintes dados coletados: assinatura, fotografia e impressões digitais.