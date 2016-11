Garotinho é preso pela PF

17/11/2016 às 14:10h Enviado por: Samuel Castro

Garotinho foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá Foto: Divulgação

Ex-governador do Rio, Anthony Garotinho foi preso pela Polícia Federal num apartamento no Flamengo, Zona Sul do Rio, durante a ‘Operação Chequinho’ . Ele é acusado de envolvimento num esquema de compra de votos em Campos dos Goytacazes, onde é secretário de governo.

De acordo com a PF, a prisão faz parte de investigações relativas ao uso do Cheque Cidadão no município do Norte Fluminense. Segundo a polícia, em troca de votos, eleitores eram inscritos no programa que concede benefício de R$ 200 por mês a famílias de baixa renda. No mandado de prisão, assinado pelo juiz Glaucenir Silva de Oliveira, da 100ª Vara Eleitoral de Campos, Garotinho é citado como protagonista das práticas criminosas.

A ‘Operação Chequinho’ foi deflagrada no último dia 19 de outubro, quando foram presos os vereadores Miguel Ribeiro Machado e Ozéias Martins, apontados como responsáveis por recolher documentos para o cadastramento dos eleitores no programa. Na segunda fase da ação foram presas: a vereadora eleita Linda Mara Silva, ex-assessora particular da prefeita Rosinha Garotinho; Ana Alice Alvarenga, ex-secretária de Desenvolvimento Humano e Social; e a radialista Beth Megafone. Também já foram presos em decorrência da mesma ação policial, a ex-coordenadora do Cheque Cidadão, Gisele Koch, e o vice-presidente da Câmara, Thiago Virgílio, que foi afastado de suas funções.

Em nota, a defesa do ex-governador do Rio declarou que a prisão “é arbitrária, ilegal e baseada em fatos que não ocorreram” e entrou com um pedido de habeas corpus no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No final da tarde, Garotinho passou mal e deixou a Superintendência da PF numa ambulância. Ele foi encaminhado ao Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, onde passou por uma avaliação médica.