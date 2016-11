Polícia Federal prende ex-governador Anthony Garotinho

16/11/2016 às 12:16h Enviado por: Rennan Rebello

Ex-governador do Rio, Anthony Garotinho foi acusado de comprar votos Foto: Divulgação

Policiais federais da Delegacia de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, prenderam hoje (16) o ex-governador fluminense Anthony Garotinho. Segundo a Polícia Federal, a prisão faz parte de investigações relativas ao uso do programa Cheque Cidadão, do município de Campos, para compra de votos.





Segundo informações da Delegacia Federal de Campos, Garotinho foi preso em sua casa, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, Garotinho é secretário de Governo do município de Campos (RJ), onde a mulher dele, Rosinha Garotinho, é prefeita.





Além de ex-governador, Garotinho também foi deputado federal e prefeito de Campos.





Fonte: Agência Brasil