Secretário volta à Assembleia

16/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

André Correa quer fazer parte da votação do pacote da crise Foto: Divulgação

O secretário de Estado do Ambiente, André Correa, solicitou ao governador Luiz Fernando Pezão, o afastamento temporário dele para participar dos debates na Alerj sobre a crise financeira do Estado. A previsão é voltar à mesma em janeiro de 2017. Até lá, responderá provisoriamente pela secretaria, o professor Antônio da Hora. “Não volto como tropa de choque do governo, até porque a crise é tão grave que se a lógica for governo versus oposição, todos vamos para o buraco e seremos condenados pela história! Volto para defender um Estado menor e mais eficiente que cuide somente de suas funções essenciais como segurança, saúde, educação, gestão tributária e ambiental. Precisamos delegar à União, municípios e à iniciativa privada, aquilo que não é papel central do Estado”, disse o secretário.