Prefeitos eleitos se encontram com Neves

14/11/2016 às 14:43h Enviado por: Rennan Rebello

Prefeitos querem fechar parcerias para o Leste Fluminense Foto: Filipe Aguiar

O futuro do Leste-Fluminense foi tema de um almoço promovido pelo prefeito Rodrigo Neves, no início da tarde da última sexta-feira, no Museu de Arte Contemporânea (MAC), com os recém-eleitos prefeitos de São Gonçalo, José Luiz Nanci; e de Itaboraí, Sadinoel. O objetivo do encontro, que também contou com a participação do futuro vice-prefeito Comte Bittencourt, foi alinhar políticas comuns entre os municípios e traçar planos para benefício da população de toda a região, como a segunda etapa da duplicação da Rodovia Niterói-Manilha e a implantação de um BRT cruzando as cidades.



Saúde, saneamento, mobilidade e segurança foram as principais pautas discutidas durante o encontro. Otimista, o prefeito de Niterói explicou que, apesar do momento de crise no Estado do Rio de Janeiro, os municípios precisam desenvolver políticas integradas e que o encontro é o início de uma aliança produtiva para toda a região.

“Estou muito esperançoso, animado e confiante, porque conheço a idoneidade do Sadinoel e do Nanci. E acredito que podemos cooperar, porque Niterói possui os melhores indicadores do Estado e consideramos importante que Itaboraí e São Gonçalo retornem ao caminho do crescimento. Acredito que vamos viver um novo tempo, promissor e de parcerias entre as cidades”, ressaltou Rodrigo.