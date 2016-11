Transporte aquaviário é tema de debate no programa TCE-RJ Notícia

13/11/2016 às 08:40h Enviado por: Rennan Rebello

O potencial de desenvolvimento do transporte aquaviário na Baía de Guanabara, que banha o Rio de Janeiro e cidades da Região Metropolitana banhadas, e os instrumentos jurídicos que podem auxiliar no incentivo a novos investimentos no setor são abordados no programa ‘TCE-RJ Notícia’, que vai ao ar hoje, às 21h, pela TV Alerj (canal 12 da Net). Em entrevista à jornalista Natália Pugliese, falaram sobre o assunto André Saddy, professor da Faculdade de Direito e do mestrado em Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense (UFF); e Guilherme Mello Graça, assessor do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e mestre em Relações Internacionais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).



Ao falar sobre a história das barcas na travessia Rio-Niterói, que teve início em 1835, André Saddy falou sobre o potencial para o desenvolvimento da navegação para o transporte de passageiros na Região Metropolitana do Rio. Entre os exemplos de linha necessária e viável, citou o trajeto Praça XV-São Gonçalo. “Uma cidade exemplo a ser seguida na exploração hidroviária é Instambul (Turquia), que tem embarcações que trafegam dentro da região com autorização estatal para isso”, sinalizou Saddy.

André e Guilherme são autores, com outros 11 pesquisadores, do livro “Aspectos Jurídicos do Transporte Aquaviário de Passageiros”, recém-lançado pela editora Lumen Juris.