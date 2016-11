Niterói realiza audiência sobre fim de Secretaria

12/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Vereadores, representantes de associações e sociedade participaram da audiência pública Foto: Divulgação

O plenário da Câmara de Vereadores de Niterói foi totalmente ocupado por populares e autoridades na manhã de ontem. O fim da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos foi debatido em concorrida audiência pública convocada pela vereadora Verônica Lima (PT). Os impactos que o fim de programas e políticas públicas voltadas para a população mais carente terá sobre a cidade de Niterói foi o tema central.



“A implantação do Sistema Único de Assistência Social não pode ser interrompida por conta do fim da secretaria. As políticas sociais são ações de Estado, independem de governo e de partido político. Aqui na cidade temos, por exemplo, o Restaurante Popular, os Centros de Cidadania e o Aluguel Social, que atende 2,5 mil pessoas. Vamos resistir e lutar para que os programas continuem”, disse a vereadora Verônica.

Para o superintendente estadual de Direitos Difusos Cláudio Nascimento, um dos criadores do Programa Rio Sem Homofobia, a junção da Assistência Social com Direitos Humanos, em 2007, e o fortalecimento das ações e programas sociais foi fundamental. “Estamos dialogando com o governo do estado e tentando sensibilizar as autoridades. Não podemos permitir o retrocesso”, disse Nascimento.

Entre as autoridades, participaram o deputado estadual Waldeck Carneiro (PT); o secretário municipal de Assistência Social, Gabriel Guimarães; a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Arlete Maia.