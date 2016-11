Gonçalense fica em segundo lugar nas eleições americanas

09/11/2016 às 18:50h Enviado por: Rennan Rebello

Renata Castro defende os direitos dos imigrantes nos Estados Unidos Foto: Divulgação Foto:

Por Rennan Rebello





Durante a disputa acirrada entre o republicano Donald Trump e a democrata Hilary Clinton que disputavam a presidência dos Estados Unidos, a advogada gonçalense Renata Castro, de 34 anos, concorreu ontem a uma vaga como vereadora pela cidade de Margate, no estado da Flórida. Na pleito, a gonçalense conseguiu 4.722 votos atingindo a meta de 24.06% ocupando a segunda colocação, ficando atrás do conservador Todd E.Angier, de 63 anos, que angariou 4.493 votos, 22.90% dos votos válidos. Apesar da votação expressiva, a brasileira filiada ao partido Democrata não conseguiu se eleger mas agradeceu seus eleitores em sua página oficial no Facebook.





"Eu fiquei em segundo lugar, um resultado expressivo para um candidata que se candidatou pela primeira e fiquei à frente de três outros candidatos tradicionais. Margate provou que está pronta para a mudança. Eu executei uma campanha limpa, positiva, trabalhada e me sinto orgulhosa. Eu falei a verdade e recusei a ser vítima da negatividade em que outras pessoas prosperam. Tantas pessoas acreditaram em mim e me mostraram que isso é possível. Agradeço a população de Margate por abrir seus corações e por confiar em mim, como candidata", escreveu Renata Castro, que levanta a bandeira em prol dos imigrantes, ao contrário do presidente recém eleito, Donald Trump.