Manifestantes ocupam plenário da Assembleia

09/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Servidores estaduais de diversas categorias – maioria da área da segurança – fizeram manifestação em frente à Assembleia Legislativa (Alerj) na manhã de ontem. Eles protestaram contra o pacote de medidas anunciado pelo governador Luiz Fernando Pezão para enfrentar a crise financeira do Estado e que deve começar a ser votado na Alerj no próximo dia 16. À tarde, sem serem atendidos pelos deputados, eles invadiram a assembleia.



A entrada forçada se deu após os manifestantes tentarem dialogar com parlamentares, que não atenderam o grupo. Ainda de manhã, outras pessoas já haviam tentando entrar na Casa pelos fundos, mas foram bloqueados pelo Batalhão de Choque da PM. No momento da ocupação, não havia nenhum deputado no plenário. Pouco depois, Wagner Montes (PRB) foi ao encontro dos manifestantes. Salas da assembleia, entre elas a da vice-presidência, foram destruídas. Antes de sair, por volta das 17h, o grupo que ocupou o plenário deu as mãos, rezou um Pai Nosso e saiu pela porta da frente cantando o Hino Nacional. Os manifestantes foram recebidos com aplausos pela multidão do lado de fora.

Em nota, o presidente da Alerj, Jorge Picciani (PMDB), disse que a “a invasão do plenário da Alerj é um crime e uma afronta ao Estado Democrático de Direito sem precedentes na história política brasileira e deve ser repudiado. Esse é um caso de polícia e de Justiça e não vai impedir o funcionamento do parlamento”. Segundo Picciani, os prejuízos ao patrimônio público serão “registrados e encaminhados à polícia para a responsabilização dos culpados”.

O pacote inclui 22 projetos de lei já publicados no Diário Oficial. Um dos principais pontos é o aumento da contribuição previdenciária e um desconto previdenciário extra de 30% por 16 meses.