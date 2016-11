MP que muda regras do Fies será analisada

07/11/2016 às 13:00h Enviado por: Samuel Castro

A comissão mista que analisa a Medida Provisória (MP) 741/16, que alterou as regras do Fies, reúne-se, amanhã, para apreciação do parecer do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP).

O texto determina que a remuneração administrativa dos bancos na concessão do Fies seja paga pelas instituições privadas de ensino superior e não mais pela União. A remuneração, prevista na lei de criação do Fies (10.260/01), é de 2% sobre o valor dos encargos educacionais liberados.

Antes da edição da MP, os bancos eram remunerados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE) em até 2% calculados sobre o saldo devedor dos financiamentos concedidos.