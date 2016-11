Comissão da Câmara quer mais mulheres

06/11/2016 às 10:10h Enviado por: Samuel Castro

A deputada federal Soraya Santos é a relatora da PEC 134/15 Foto: Divulgação

A Comissão Especial sobre a Participação Feminina no Legislativo (PEC 134/15) reúne-se, na próxima terça-feira, para apresentação, discussão e votação do parecer da relatora, deputada Soraya Santos (PMDB-RJ), à matéria. A audiência está marcada para às 16h30, em local a definir.



“O Brasil, atualmente, se encontra em 117° lugar no ranking da ONU (Organização das Nações Unidas) que elenca os países de acordo com a participação feminina no Parlamento”, destaca a relatora.

Percentual mínimo – A proposta reserva percentual mínimo de representação para cada gênero – homens ou mulheres – no Poder Legislativo, que será acrescentada ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e garantirá vagas na Câmara dos Deputados, nas assembleias legislativas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas câmaras municipais, nas três legislaturas subsequentes à promulgação da emenda.

Apresentada pela Comissão da Reforma Política do Senado, a PEC estabelece que a cota mínima aumentará de forma gradativa. O percentual será de 10% das cadeiras na primeira legislatura, 12% na segunda e 16% na terceira legislatura.

Tramitação – Se aprovada na comissão especial, a PEC segue para o Plenário da Câmara, onde precisa ser votada em dois turnos.