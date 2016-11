Estudantes relatam 'expulsão' da Câmara de Niterói

05/11/2016 às 01:14h Enviado por: Dayse Alvarenga

O grupo de cerca de 10 alunos que pretendiam permanecer ocupando a Câmara de Vereadores de Niterói durante a madrugada deste sábado relataram que teriam sido expulsos por seguranças do legislativo municipal com violência física.





Um dos estudantes contou que eles estavam no saguão do prédio quando foram verificar uma discussão entre cerca de seis seguranças e dois assessores do vereador Henrique Vieira (PSOL).





"Fomos até lá para ver o que estava acontecendo e, no meio do tumulto, acabamos sendo empurrados e chutados para fora do prédio. Eu mesmo rolei da escadaria", disse um estudante informando ainda que vidros de uma porta teriam sido quebrados na confusão.





Contactado pela reportagem de OSG, o vereador Henrique Vieira confirmou o tumulto entre seguranças e seus assessores. No contato telefônico, o vereador estava na 76ª DP (Centro) aguardando a finalização do depoimento dos seus assessores parlamentares para entender o que de fato acontecera.





"Quero reiterar, de antemão, que a nossa conduta é sempre mediar conflitos e evitar a violência. E todos os assessores do nosso mandato são orientados para isso", disse o vereador.





A assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores informou que ainda não tinha ciência do que havia acontecido.