Segue mobilização contra redução de horários das barcas no Rio e em Niterói

03/11/2016

Diante da negativa do governo estadual e da concessionária CCR Barcas à recomendação de recuar na decisão que reduziu o número de barcas em serviço na Baía de Guanabara, o deputado estadual Flavio Serafini (PSOL), presidente da Frente Parlamentar do Transporte Aquaviário, reuniu-se, nesta quinta-feira, com os defensores públicos Patrícia Cardoso e Eduardo Chow, do Núcleo de Defesa do Direito do Consumidor (Nudecon) da Defensoria Pública do Estado do Rio. A Frente Parlamentar apoiou a decisão da Defensoria de, na tarde desta quinta, em reunião com a juíza Ana Cecília Arguesu, da 6ª Vara de Fazenda Pública, solicitar liminar para forçar a CCR e a Secretaria de Estado de Transportes a retornar aos horários originais de viagens das barcas.





Como não atenderam espontaneamente à recomendação formal entregue na última terça-feira, pela Defensoria Pública de desistência da mudança de horários, os defensores deram entrada em ação civil pública contra o governo e a concessionária, que não haviam publicado qualquer ato administrativo formal que determinasse a redução do número de viagens na Baía.





“Além da informalidade nas condições em que uma medida tão drástica foi tomada, governo e concessionária também não deram a publicidade necessária e nem mesmo garantiram o mínimo diálogo prévio com a população que seria diretamente prejudicada”, reclamou Serafini, sobre a medida que já começou a afetar a rotina os moradores do Cocotá, na Ilha do Governador, e de Niterói (Charitas e Centro).





“Além das medidas políticas e jurídicas tomadas pela Frente Parlamentar e pela Defensoria, é fundamental que se mantenha firme a mobilização dos usuários das barcas”, defendeu o deputado. Nesta sexta-feira (4), às 18h, os usuários organizam ato contra as mudanças em frente à Estação Cocotá.





A ação civil pública foi o principal resultado da audiência da Frente Parlamentar que foi presidida por Serafini no último 27, na Alerj. Por meio da Frente, o deputado já propôs um projeto de lei para a realização de um plebiscito com o objetivo de consultar a população sobre o melhor modelo de gestão para o serviço das barcas. Serafini também é o autor do PL que estabelece a tarifa social para o trajeto Charitas-Praça 15.