Bancários ganham lei para proteção própria

04/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, ontem, em segunda discussão, o projeto de lei 184/15, dos deputados Carlos Minc (sem partido) e Paulo Ramos (PSol), que proíbe que funcionários de bancos guardem as chaves dos cofres das agências e realizem o transporte de valores.



De acordo com o projeto, o transporte de dinheiro deverá ser feito somente por carros-forte. As agências bancárias terão um prazo de 30 dias para se adequarem à norma.

“Esse projeto foi elaborado a pedido do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, porque, muitas vezes, os gerentes e supervisores são obrigados a guardar as chaves dos cofres em suas residências, o que coloca em risco não só funcionários, como toda família. Um profissional não pode ter o ônus de uma coisa que é responsabilidade do banco”, relata Minc.