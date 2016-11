Controle biométrico flagra irregularidades

04/11/2016 às 12:10h Enviado por: Samuel Castro

Usuários serão identificados por biometria facial em todos os modelos de transporte do Estado Foto: Divulgação

Cerca de 3,4 mil veículos de 26 empresas que compõem a frota de transporte rodoviário já utilizam o controle biométrico, medida implementada pelo Governo do Estado e publicada no Diário Oficial no início de setembro. Pela nova legislação, o equipamento será instalado nos validadores dos 22 mil ônibus que circulam no estado e nos demais modais.



O principal objetivo é garantir maior controle e evitar fraudes nas gratuidades (alunos dos ensinos fundamental e médio da rede pública, idosos, pessoas com deficiência e portadores de doença crônica física ou mental beneficiadas pelo Vale Social) e no sistema do Bilhete Único Intermunicipal, que atende a mais de cinco milhões de beneficiários.

Desde o dia três de outubro, 533 mil imagens foram capturadas. Dessas, 30 mil foram analisadas e, aproximadamente, 6,6 mil fraudes constatadas. Os dados são cruzados com o cadastro dos usuários na RioCard, além de outras bases de dados, como a do Vale Social. O sistema faz uma análise do percentual de semelhança entre o registro dos bancos de dados e a foto feita pelo validador no momento em que o passageiro passar pela roleta.

A partir da próxima semana, quando o equipamento detectar inconsistências ou uso indevido do cartão, os usuários receberão mensagens nos validadores e serão orientados a se dirigir a um ponto de atendimento da RioCard para dar explicações no prazo de cinco dias (estudantes) ou dez dias (vale social e idosos).

Caso não compareçam e seja comprovada a utilização indevida da gratuidade, a lei prevê sanções como a suspensão do benefício por 60 dias. Nos casos de reincidência, poderá haver o cancelamento definitivo do mesmo, até a apuração de responsabilidade penal pela Polícia Civil, quando cabível.