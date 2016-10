Disque-denúncia recebe 86 informações de crimes eleitorais

01/11/2016 às 10:03h Enviado por: Sany Medeiros

Por conta do segundo turno das eleições municipais, o Disque-Denúncia funcionou de forma excepcional, no domingo (30), a fim de receber informações sobre crimes eleitorais. Isso já havia ocorrido no dia 2, durante o primeiro turno das eleições. Somando-se os dois turnos das eleições municipais, o Disque-Denúncia cadastrou 279 denúncias anônimas sobre diversos crimes. Destas, 86 foram relativas a crimes eleitorais. Os assuntos mais recorrentes foram: boca de urna e compra de votos. Analisando por municípios, na capital houve a maior quantidade de denúncias eleitorais, seguidos por Niterói, Duque de Caxias, Belford Roxo e Nova Iguaçu. Levando em conta apenas o município do Rio, a maior parte de denúncias sobre irregularidades eleitorais ocorreu na Zona Oeste da cidade. Vale ressaltar que o Disque-Denúncia trabalha sempre de forma integrada junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) e outros órgãos de segurança. A população de todo o Estado pode continuar denunciando esses e outros crimes através do aplicativo do Disque-Denúncia, que pode ser baixado na App Store ou Google Play ou pelos meios tradicionais, através dos telefones 2253-1177 (capital) ou 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local). O anonimato é garantido ao denunciante.