Pezão volta ao cargo com horário reduzido amanhã

02/11/2016 às 10:26h Enviado por: Sany Medeiros

Governador, que está em tratamento, volta ao governo Foto: Divulgação

O governador Luiz Fernando Pezão reassume o cargo, amanhã, em remissão após seis ciclos de quimioterapia. Por orientação médica, Pezão terá carga de trabalho reduzida, uma vez que ainda se encontra em tratamento para recuperação dos efeitos colaterais da quimioterapia.



“Estou bem. Os efeitos da quimioterapia são muito violentos e demoram a sair do organismo. Tenho que continuar o tratamento, fazer fisioterapia, recuperar minha forma física. Tenho que me cuidar muito ainda, até porque, se eu não cuidar de mim, não consigo cuidar do estado. Tenho certeza de que vou ter forças”, afirmou o governador. Pezão foi diagnosticado, em março, com um linfoma não-Hodgkin anaplásico de células T-Alk positivo. Em seguida, foi submetido a tratamento quimioterápico. Em julho, exames de imagem mostraram resolução completa do quadro do linfoma. Com a melhora, os dois últimos ciclos de quimioterapia, previstos inicialmente, foram suspensos. Os médicos que acompanham o governador classificam como precoce a resolução da doença. Segundo eles, Pezão se encontra em remissão, não tem sintomas e evidência do câncer. No entanto, permanece em tratamento para recuperação clínica total.