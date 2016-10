Nanci tira um dia de folga

01/11/2016 às 10:30h Enviado por: Sany Medeiros

Prefeito esteve na Praia das Pedrinhas, onde comeu costela no bafo e jogou dominó com frequentadores Foto: Julio Diniz

Um dia depois de vencer a eleição que o tornará o próximo prefeito de São Gonçalo, o deputado estadual José Luiz Nanci (PPS), de 64 anos, tirou o “dia de folga”. Ele deixou os afazeres administrativos para encontrar com velhos amigos, como costuma fazer, semanalmente, na Praia das Pedrinhas, no Boa Vista.



De bermuda e camisa de malha, Nanci se despiu da “armadura” formal para fazer o que mais gosta: jogar uma partida de dominó. Entre o grupo, que se reúne no local há 15 anos, ele é um dos vencedores. “Ele ganhou as eleições, não somente por ser o melhor para São Gonçalo, mas por não deixar o povo para trás. Ele nunca deixou de vir aqui, falar com as pessoas e jogar com a gente”, disse o representante de vendas Emanuel Gomes, de 58 anos.

Para Nanci, a Praia das Pedrinhas é um dos locais de lazer mais agradáveis da cidade e receberá atenção no seu governo. “Temos grandes e importantes espaços, como o Piscinão e a Fazenda Colubandê. Se o primeiro for municipalizado, teremos que buscar parcerias para conseguir manter o custo. Já na Fazenda, o mais importante é ocupar o local e fazer uma grande revitalização”, declarou. Enquanto dava entrevista, Nanci foi chamado para experimentar uma costela no bafo, que era feita pelo vendedor Carlos Rogério de Freitas, 41. Para ele, “prefeito bom é o que está com o povo”.

E é a isso que Nanci credita sua vitória: às pessoas e à família gonçalense. “Independente de partidos ou escolha política, vou governar com as pessoas. Quero também fazer pontes com o Governo Federal e com a Câmara Estadual para trazer emendas parlamentares para São Gonçalo. Essa boa relação que mantive nesses anos de mandatos serão muito benéficas para a cidade”, afirmou. Sobre o secretariado que irá compor sua gestão, Nanci disse que apenas dois nomes estão confirmados, que são os dos vereadores Marlos Costa (PSB) e Diego São Paio (Rede) para as pastas de Assistência Social e Educação, respectivamente.