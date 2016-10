Candidatos votaram com os familiares em S. Rosa e Pé Pequeno

31/10/2016 às 07:00h Enviado por: Rene Santos

O candidato do PV votou na faculdade de Veterinária da UFF Foto: Filipe Aguiar

Marcela Freitas





Pela manhã, o prefeito Rodrigo Neves (PV) votou acompanhado da família. Chegou por volta das 10h30, à Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Santa Rosa, onde foi recebido por Correligionário que aguardavam na porta. Rodrigo que teve 47,9% dos votos válidos no primeiro turno, já se mostrava confiante e otimista. “Encontramos a prefeitura com uma grave crise e conseguimos colocar as contas em dia através de um novo modelo de gestão, implantando programas de modernização. Cumprimos nossos compromisso assumidos”, enfatizou.



Acompanhado de Comte Bittencourt, candidato a vice em sua chapa e Axel Grael, que esteve ao seu lado na atual gestão, Rodrigo garantiu que Axel continuará ao seu lado. “O que fizeram com Axel foi uma covardia. Todo mundo sabe da integridade dele e da importância da família Grael para Niterói. Ele continuará ao meu lado. Será um ‘super secretário’ que coordenará as demais secretarias. Fico muito feliz em poder contar com o Comte, a partir de janeiro de 2017, que é uma pessoa que ama Niterói e um dos melhores deputados da Assembléia Legislativa. Não tenho dúvida que vai ser muito melhor que no primeiro mandato, a casa está arrumada”, explicou.

Rodrigo adiantou que seu primeiro ato como prefeito será viabilizar recursos para que o 12º BPM atenda exclusivamente o município de Niterói. Hoje o efetivo de Niterói atende também a cidade vizinha Marica.

“Vamos disponibilizar todos os recursos materiais e financeiros para que a Polícia Militar implante um batalhão exclusivo para Niterói. A segurança pública é hoje o principal problema das cidades do Rio. Como nós avançamos em outras áreas, a segurança pública acabou ficando como o grande problema no município. Esse é o nosso foco e primeiro ato como prefeito reeleito”, garantiu.

O candidato à prefeitura de Niterói pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) Felipe Peixoto, votou na manhã de ontem, no Pé Pequeno, acompanhado da esposa Graziela e das filhas Clara e Mariana, de 7 e 4 anos, respectivamente.

Felipe falou sobre sua a campanha no segundo turno, que garantiu ter sido muito positiva, já que representa a renovação. Felipe obteve 30,6% dos votos válidos no primeiro turno.

“Avançamos muito neste segundo turno. Tivemos oportunidade de discutir as ideias com os eleitores e foi crescente o número de pessoas que querem uma nova política na cidade”, afirmou.

Felipe acompanhou a apuração no Galpão de campanha, na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Niterói. Foi grande o movimento nas ruas de Niterói desde a abertura das seções eleitorais para votação, a partir de 8h. As forças de segurança escaladas para garantir a tranquilidade no pleito não registraram ocorrências graves.