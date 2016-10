Exército acompanha eleições em SG

31/10/2016 às 07:20h Enviado por: Renata Sena

A exemplo do primeiro turno, tropas do Exército garantiram a segurança em vários pontos de SG Foto: DIV

Diferente do clima tumultuado do primeiro turno, nas primeiras horas do dia, as eleições seguiam de forma tranqüila em quase todos os pontos de São Gonçalo, nesse segundo turno das eleições para prefeito. Em Niterói, o clima ameno e de pouca boca de urna se manteve.

Com a presença de homens do exército espalhados pelos dois municípios, e policiais militares em locais estratégicos, as cidades não registraram crimes eleitorais até o final da manhã.

Em diversos pontos de São Gonçalo o trânsito ficou complicado, e o engarrafamento se estendeu por quilômetros.

As ruas, que ficam cheias de ‘santinhos’ e panfletos de políticos em dias de eleição, chamaram a atenção pela limpeza. “Graças a Deus, parece que as pessoas estão vendo que sujar a rua só tira voto”, comemorou a dona de casa Jéssica Frota, de 36 anos.

Em alguns colégios eleitorais a aglomeração de pessoas chegou a atrapalhar o trânsito.

Ainda em São Gonçalo , uma mulher chegou para votar e descobriu que outra pessoa já tinha votado por ela. “É um absurdo. Eles não conseguem fraudar a urna e querem fraudar nossos votos. Minha esposa descobriu que um homem votou por ela. Como isso pode acontecer?”, questionou um funcionário público, que vai denunciar o caso.

Em Niterói, o clima era tranqüilo e pouco movimentado. Contrastando com São Gonçalo, o trânsito da cidade sorriso não apresentou retenções.