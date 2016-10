Dejorge Patrício vota no Boaçu

31/10/2016 às 07:05h Enviado por: Renata Sena

DeJorge Patrício cotou no final da manhã, no Colégio Monsenhor Barenco Coelho, no Boaçu Foto: DIV

Aplaudido por centenas de eleitores que o aguardavam na frente do colégio estadual Monsenhor Barenco Coelho, no bairro de Boaçu, em São Gonçalo , o candidato à prefeitura de São Gonçalo Dejorge Patrício (PRB), usou o final da manhã para exercer seu papel de cidadão.

Acompanhado da esposa, a comerciante Nadja Ferreira, Dejorge cumprimentou eleitores e falou com a imprensa. Segundo ele, caso eleito, o primeiro ato como prefeito será fazer cortes de gastos excessivos da prefeitura.

“Reduzir, cortar, economizar, dar um choque de gestão e um choque de ordem nessa cidade, porque vai ser um ano muito difícil e a gente precisa realmente tratar a cidade e o dinheiro público com devido respeito”, contou, acrescentando que já tem quase 100% da equipe que irá trabalhar com ele, caso eleito, formada.

Vereador da cidade, Dejorge disse que sentiu nas ruas a receptividade da população. “O cidadão gonçalense está cansado de sofrer. Eu vi no dia a dia o calor humano do cidadão em aceitação a renovação que é o Dejorge Patrício. Estou confiante e tenho que agradecer a Deus, que me trouxe até aqui, e ao povo de São Gonçalo que me deu grande força. Fizemos uma campanha maravilhosa, em prol da população com toda dificuldade do mundo. Estou bem tranqüilo, com o coração bem confortável”, finalizou.

Dejorge votou de forma rápida, mas demorou a deixar o colégio eleitoral.